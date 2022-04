Laudo médico pode levar mecânico torturador a responder pela morte de Nego Bau

Em menos de 12 horas, a Polícia Civil de Senador Guiomard, através do delegado Carlos Alberto Bayma e dos investigadores Batista, Beraldo e Ramos, já esclareceu totalmente e identificou todos os envolvidos na execução de Tales Pereira da Silva, o “Segredo”, de 22 anos, morto e degolado a golpes de faca numa residência da Rua Cezar Portela, no bairro do Triunfo, na noite desta segunda-feira (11).

A dona do imóvel onde ocorreu o crime já está presa. De acordo com as investigações, os acusados moram no bairro do Calafate, em Rio Branco, e foram avisados do local onde a vítima estava por meio de uma videochamada que está em poder da polícia.

Tales Pereira da Silva, que era conhecido no submundo do crime pela alcunha de “Segredo”, teria sido condenado pelo tribunal do crime no final de semana, e para não despertar suspeitas, três membros da mesma facção que residem no bairro Novo Calafate, em Rio Branco, foram designados para consumar a execução.

A mulher em cuja casa ocorreu o assassinato atraiu “Segredo” para o imóvel e por uma videochamada avisou aos faccionados, que vieram ao local apenas para degolar a vítima e rapidamente retornaram para Rio Branco.

A mulher que atraiu a vítima para a morte já foi presa e autuada em flagrante. Os responsáveis pela execução já estão devidamente identificados, devendo o delegado Carlos Bayma representar por suas respectivas prisões.