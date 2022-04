Humaitá vence o Galvez e é campeão acreano pela primeira vez em sua história

O futebol acreano já tem o seu campeão em 2022. Na noite desta quarta-feira , 13, o Sport Clube Humaitá de Porto Acre conquistou seu primeiro título do futebol profissional ao venceu o Galvez por 2 a 0.

Dono da melhor campanha no segundo turno com quatro vitórias em quatro jogos o Humaitá conquista o título com uma rodada de antecedência.

A vitória que deu o título estadual ao Tourão de Porto Acre foi construída com gols de Fabinho, de pênalti, artilheiro isolado do campeonato com sete gols e de Daniego que teve sorte ao ter um chute desviado que tirou a chance do goleiro Matheus de fazer a defesa.

Humaitá é o caçula do futebol acreano, já que se profissionalizou apenas em 2015. No ano seguinte, sagrou-se campeão da segunda divisão. Depois do vice-campeonato do ano passado, a equipe de Porto Acre entra definitivamente para a história do futebol acreano conquistando seu primeiro título. A equipe agora é a terceira do interior a conquistar um título do futebol profissional, já que a Adesg de Senador Guiomard e Plácido de Castro também já foram campeões estaduais.

Campeão com uma rodada de antecedência, o Humaitá agora vira a página do estadual e se prepara para o Campeonato Brasileiro da Série D. No próximo domingo, 17, às 4 horas da tarde no Estádio Arena da Floresta, o Tourão de Porto Acre estreia na competição contra o Amazonas.

Fotos: Sérgio Vale/ac24horas