Bolsonaro diz que Acre recebeu quase R$ 2 bilhões na pandemia

O comércio varejista do Acre aparenta tomar fôlego após encerrar 2021 vendendo menos e iniciar 2022 com indicadores baixos. Em fevereiro, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgada nesta quarta-feira (13) pelo IBGE, o varejo acreano cresceu 5,9%, 3º melhor desempenho no País naquele mês se comparado com ao resultado de janeiro. Rondônia vendeu mais e avançou 8,0% e Tocantins registrou variação negativa de 3,7%.

As vendas típicas de início de ano, como materiais escolares, ajudaram no resultado.

No Acre, o desempenho comparado entre fevereiro deste ano e o mesmo mês do ano passado é ainda melhor, com aumento de 16,5%.

De janeiro a fevereiro de 2022, na série com ajuste sazonal, a taxa média nacional de vendas do comércio varejista cresceu 1,1%, com resultados positivos em 26 das 27 unidades da federação, sendo o Acre um dos destaques.

Na mesma comparação, no comércio varejista ampliado, avançou 2,0%, puxado por 23 das 27 unidades federativas, com taxas positivas mais intensas no Amapá (8,7%), Acre (8,4%) e Mato Grosso do Sul (7,1%). Por outro lado, pressionando negativamente, figuram Pernambuco (-14,1%), Bahia (-2,5%), Espírito Santo (-1,9%) e Goiás (-0,4%).

Frente a fevereiro de 2021, as vendas do comércio varejista cresceram 1,3%, com resultados positivos em 18 UFs, principalmente Amazonas (21,5%), Roraima (17,8%) e o já citado Acre. No campo negativo, estão nove unidades da federação, entre elas, Pernambuco (-7,7%), Sergipe (-7,0%) e PiauÍ (-5,0%).

No comércio varejista ampliado, na comparação com fevereiro de 2021, a variação foi de 0,3%, com resultados positivos em 17 unidades da federação. Os destaques positivos foram Amazonas (16,5%), Roraima (13,0%) e Acre (11,6%). Das 10 UFs com resultados negativos, as principais foram Pernambuco (-8,0%), Rio Grande do Norte (-5,2%) e Bahia (-4,4%).