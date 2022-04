Bocalom faz abertura da Feira do Peixe na Ceasa que deve movimentar R$ 3,5 milhões

Fotos: Sérgio Vale/ac24horas

Como já é tradição no período da Semana Santa, a Ceasa realiza a sua tradicional Feira do Peixe com a oferta de muito pescado e produtos da agricultura familiar para quem segue a tradição Católica de comer peixe neste período do ano.

Na manhã desta quarta-feira,13, o prefeito Tião Bocalom participou da abertura da feira e no local conversou com piscicultores e produtores rurais e também com a população que já foi garantir o seu peixe para Semana Santa. A expectativa da organização é vender mais de 120 toneladas de pescado. Além da Ceasa a feira será realizada também em outros pontos da cidade, como Amadeo Barbosa, no Conjunto Universitário, na entrada do Quixadá/Panorama, nos Mercados Municipais Elias Mansour e Estação Experimental.

“Estou animado porque estou vendo os produtores felizes com a possibilidade de vender o seu pescado. E aqui tem do peixe mais simples como o cará, até os mais nobres como o pirarucu”, disse.

Apesar da visita, ninguém viu a cor do dinheiro do prefeito. Perguntado pelo seu cardápio da semana Santa revelou que vai comer piau, já que produziu em sua propriedade. “Venho de uma família Católica que tem por tradição comer peixe na Semana Santa. Vou comer piau, já que produzi e vendi 730 quilos este ano” afirmou.

Em relação a anos anteriores, o preço do peixe aumentou em razão do acréscimo no preço da ração. No entanto, é possível encontrar peixes com preços a partir de R$ o quilo como traíra e tamboatá. Um dos favoritos da população, o tambaqui, custa em média R$ 17. Se preferir comprar sem espinha, o preço passa para R$ 34.

A professora Valdilene Menezes chegou cedo e vai comemorar seu aniversário nesta quinta-feira saboreando uma boa moqueca. “Amanhã é meu aniversário e quero comer moqueca. Aproveite pra vir logo hoje e garantir porque sei que amanhã de amanhã vem muita gente e fica muito lotado”, diz.

Cerca de 100 agricultores familiares, 35 piscicultores, 20 empreendimentos da economia solidária, 7 empresas privadas, comerciantes e atacadistas estarão envolvidas. A expectativa é que sejam comercializados, durante os três dias de Feira, cerca de 120 toneladas de pescados de couro e escama e 400 toneladas de produtos hortifrutigranjeiros. Uma movimentação financeira de R$ 3,5 milhões.