Rio Branco diminui incidência da dengue com 120 casos

Informações apuradas pelo ac24horas na noite desta segunda-feira (11) indicam que o clima de guerra entre organizações criminosas prossegue em várias regiões da capital acreana com o registro de tiroteios e tentativas de homicídio.

Os últimos fatos foram relatados a partir da região do Loteamento Santa Helena, no Segundo Distrito de Rio Branco. Em horários parecidos, por volta das 20h até às 20h30, foram registrados pelo menos dois tiroteios naquela parte da cidade.

Em um dos episódios, um morador da região descreve que o local estava sendo invadido, sem no entanto explicar se era uma casa ou bairro que era alvo da invasão citada enquanto tiros eram ouvidos à certa distância.

Também na região do Loteamento Santa Helena, foi registrado outro episódio envolvendo tiroteios. Nesse fato, o informante relata que foram disparados cerca de 60 tiros em um determinado local. Segundo a mesma informação, havia um ferido no local.

Na noite deste domingo (10), a Polícia Militar fez prisões de cinco suspeitos de participação em organização criminosa na Via Chico Mendes, no Segundo Distrito, em local não muito distante do Loteamento Santa Helena.

Retomada da violência

Depois de um momento crítico entre os anos de 2017 e 2018, o Acre vinha apresentando melhora nos números relacionados à violência, de acordo com o governo do estado, mas a situação voltou a se complicar a partir de março passado.

Considera-se, apesar de alguma resistência da cúpula da segurança, uma retomada da guerra entre facções criminosas que atuam mais fortemente em alguns pontos do estado, como foi o caso da região da fronteira, onde estão Brasiléia e Epitaciolândia.

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em fevereiro passado, mostraram o Acre como o estado com o maior percentual de redução de mortes violentas no Brasil, em 2021, com -38%, enquanto em todo o país a redução foi de -7%.

Também em 2021, uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) colocou Rio Branco e Cruzeiro do Sul entre as 15 cidades mais violentas do país. Para a Secretaria de Segurança (Sejusp), os dados foram impulsionados pelos homicídios praticados em 2018.