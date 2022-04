Neném alerta governo para convocação de cadastros de reservas da Civil e Idaf

Um crime bárbaro quebrou a calmaria vivida pela comunidade ribeirinha do Purus, próximo a Sena Madureira nesta madrugada, segundo informações repassadas pelo jornalista Aldejane Pinto, de Sena Madureira.

De acordo com a polícia, o colono Anacleto Lúcio dos Santos, de 72 anos de idade, foi morto a terçadadas após ter sua casa invadida durante a madrugada desta terça-feira (12).

Familiares disseram que a vítima estava dormindo quando por volta das 3h da madrugada o criminoso invadiu a residência exigindo dinheiro. Como o idoso não tinha, acabou sendo morto com várias terçadadas.

Não satisfeito, o autor do crime bárbaro contra o idoso se dirigiu até uma localidade vizinha e invadiu uma segunda casa, onde tentou estuprar uma mulher.

O marido da vítima reagiu e terminou ferido após ser agredido com pauladas na cabeça.

Os crimes aconteceram na região do Rio Cassirian, próximo a comunidade Novo Amparo, já no estado do Amazonas, perto de Sena Madureira e chocaram a comunidade rural local.

O corpo de bombeiros resgatou o homem ferido na cabeça, que ficou irreconhecível, segundo testemunhas.

A informação mais atualizada do caso indica que o acusado já foi preso pela Polícia Militar do Estado do Amazonas, mas não há maiores detalhes a respeito, como a sua identidade, por exemplo.