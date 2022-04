Morre aos 91 anos irmã Maria Cláudia, serva de Maria Reparadora

Não resta dúvidas de que os animais de estimação vêm ganhando cada vez mais relevância nas casas dos brasileiros. E o isolamento social imposto pela pandemia pode ter estreitado ainda mais a relação entre os pets e seus humanos.

O investimento em itens que envolvem o bem-estar dos bichinhos cresceu e movimentou significativamente o mercado pet nos últimos dois anos no Brasil. Essa tendência também foi observada no estado do Acre, segundo pesquisa recente.

Levantamento feito pela Visa Consulting Analytics (VCA) mostra que, no estado do Acre, as transações (online e físicas) com credenciais Visa no segmento aumentaram 33% entre 2020 e 2021, considerando os consolidados anuais de janeiro a dezembro.

Com a forte presença dos estabelecimentos comerciais deste segmento no ambiente virtual, muitos conseguiram alcançar um número de consumidores ainda superior ao observado antes da pandemia da Covid-19.

No intervalo avaliado pelo levantamento da VCA, as compras por meio da internet para o segmento PET também cresceram em 33% no estado do Acre, com um aumento de 26% no ticket médio das transações online.

Classificado como essencial, o setor foi favorecido e pôde manter lojas e clínicas veterinárias abertas, mesmo em meio às restrições mais severas impostas no país pela Covid-19. Isso contribuiu com o aumento de 67% das transações Visa realizadas presencialmente nestes estabelecimentos nos últimos dois anos.

Mas foram as compras online que tiveram grande destaque. Com a explosão do e-commerce no intervalo analisado, o número de pagamentos Visa no segmento teve um salto expressivo: 300%.

A internet proporciona uma série de vantagens aos consumidores, desde a comodidade da compra sem deslocamento até a possibilidade de consultas de preços e marcas com mais agilidade, por exemplo.

Fernando Pantaleão, vice-presidente de Soluções e Vendas para Comércio da Visa do Brasil, comenta que o levantamento tem o objetivo de avaliar o comportamento de consumo das pessoas em um mercado que está em expansão.

“Esse é um mercado em franca expansão e o levantamento e a análise de dados que realizamos são gerados justamente para avaliar o comportamento de consumo das pessoas e oferecer às empresas insights com diversas possibilidades de aproveitamento das informações para incremento e diversificação dos negócios”.

Com informações da Imprensa Visa.