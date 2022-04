Jéssica Sales anuncia liberação de R$ 1,5 milhão para equipar maternidades no Acre

As inscrições para o preenchimento das vagas remanescentes nos Cursos Superiores de Licenciatura em Química e Tecnologia em Gestão Ambiental no Campus do Instituto Federal do Acre (Ifac) em Xapuri estão abertas.

Ambos os cursos são noturnos e as inscrições poderão ser realizadas presencialmente no Ifac ou pela internet, dos dias 12 a 19 de abril. O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado no dia 20 de abril.

Para se inscrever, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição no balcão de atendimento do registro escolar do Campus Xapuri localizado à rua Coronel Brandão, nº 1622.

Também serão aceitas inscrições pela internet com o envio de e-mail para [email protected] com o formulário disponível no anexo II do edital junto com o histórico escolar do ensino médio.

Os candidatos que optarem por fazer a inscrição presencialmente no Ifac devem apresentar a comprovação de vacinação contra Covid-19 e estar utilizando máscaras cobrindo o nariz e a boca.

Os candidatos que desejarem interpor recurso contra o resultado preliminar têm o prazo do dia 22 de abril. Já no dia 23 de abril, após às 17h, será publicado o resultado final do processo seletivo no site do Ifac.

Sobre os cursos

O curso de Tecnologia em Gestão Ambiental é focado em demandas específicas do mercado de trabalho e tem duração de três anos. O profissional graduado está apto, entre outras atividades, a realizar diagnóstico, avaliação de impacto, proposição de medidas mitigadoras, corretivas e preventivas, recuperação de áreas degradadas, acompanhamento e monitoramento da qualidade ambiental.

O curso de Licenciatura em Química tem duração de quatro anos e habilita o estudante a ministrar aulas na educação básica. A finalidade do curso é formar profissionais para a docência visando atender as necessidades sócio- educacionais, com participação ativa no desenvolvimento de processos pedagógicos, principalmente relacionados com o conhecimento da área de química.