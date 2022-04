Acadêmicos deixam posto de saúde do Rosa Linda por falta de segurança, diz vereador

A prefeitura do Rio de Janeiro multou em R$ 22 mil os consórcios responsáveis pelos 21 ônibus que circulam irregularmente no transporte público em Rio Branco no Acre.

A solicitação de devolução da frota foi feita no mês de março pela Secretaria Municipal de Transportes – SMTR, mas como a ação não foi realizada dentro do prazo determinado, 21 multas foram emitidas contra os consórcios.

Os ônibus eram das empresas Viação Nossa Senhora das Graças e Viação Verdun e circulam desde fevereiro deste ano no Acre, possui ainda os adesivos do Disque Denúncia, do programa Ônibus OK e até o brasão do município do Rio de Janeiro.

Os consórcios podem recorrer da decisão e ao fim do processo, a SMTR aplicará as penalidades cabíveis.