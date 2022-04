Thor lança campanha para arborizar calçada da Fundação e do Into

O Policial Penal Fábio Rocha Garcia, de 43 anos, foi ferido a golpes de faca na madrugada deste domingo, 10, após uma discussão com seu cunhado Maicon Martins do Nascimento, de 29 anos, dentro de uma residência localizada na rua 7 de Setembro, no bairro Esperança em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia repassadas ao ac24horas, Fábio estava na residência quando Maicon, que é usuário de drogas, chegou no local atrás de dinheiro com familiares para comprar entorpecentes iniciando uma discussão com o policial. O cunhado tomou posse de uma faca e partiu para cima de Fábio que reagiu e efetuou dois tiros nas pernas de Maicon, que mesmo ferido ainda conseguiu se aproximar do Policial Penal e desferiu três golpes de faca que atingiram o peito, rosto e pescoço do agente.

Familiares acionaram a Polícia Militar que prendeu Maicon, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Fábio e Maicon ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o Médico do SAMU, Fábio deu entrada no hospital em estado grave, já o seu cunhado Maicon está estável.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).