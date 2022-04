Onda de frio polar fraca deve chegar ao Acre nesta quinta-feira (14), informa Davi Friale

Uma nova onda de frio polar chegará ao Acre na próxima quinta-feira, 14, provocando temporais, com chuvas fortes, raios e ventanias. De acordo com o portal O Tempo O Tempo Aqui, a temperatura não terá queda acentuada, mas deverá caracterizar uma leve friagem na sexta-feira.

O pesquisador Davi Friale afirma que esta será a quarta onda polar a chegar a Rio Branco neste ano. Até quarta-feira, dia 13, o tempo vai continuar quente, com sol, nuvens e chuvas passageiras e pontuais em qualquer município do Acre. Até lá, os ventos estarão soprando da direção noroeste, entre fracos e moderados, com rajadas eventuais, e as temperaturas mínimas, ao amanhecer, entre 21 e 24ºC, e as máximas, à tarde, entre 31 e 34ºC, em todo o estado.

Na quinta-feira, dia 14, logo nas primeiras horas da tarde, os ventos mudam de direção e passam a soprar, entre fracos e moderados, com rajadas, da direção sudeste, devido à penetração de ar polar. A temperatura declina e, ao amanhecer de sexta-feira e de sábado, deverá oscilar entre 17 e 20ºC, em Rio Branco, Brasileia e demais municípios do leste e do sul acreano. A maior temperatura, na sexta-feira, deverá ficar abaixo de 26ºC, na maior parte do Acre, com o dia bastante ventilado.

“É alta a probabilidade de ocorrência de temporais na quinta-feira, no leste e no sul do Acre, e nas primeiras horas de sexta-feira na região do Juruá. O acumulado de chuvas, entre quinta-feira e sexta-feira próximas, poderá superar 50mm em vários municípios”, escreveu Friale.