Na bandeira verde, conta de luz não deverá sofrer aumento até fim deste ano, diz ONS

A área plantada em grãos deverá crescer 6% na safra 2021/2022 na comparação com 2020/2021, segundo previsão da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O cultivo sairá de 48,6 mil hectares para 51,5 mil hectares.

Ao mesmo tempo, a produtividade deverá crescer 12,1%, saindo de 2.403 quilos por hectare para 2.693kg/hec. Nesse contexto a produção será em outro patamar: de 116,8 toneladas para 138,7t entre uma e outra safra -ou variação positiva de 18,8%.

Mantida a projeção, o Acre terá a segunda maior produção de grãos na Amazônia, perdendo somente para o Amapá, onde se prevê crescimento de 29,9%.

No Acre, ainda segundo a Conab, a colheita de arroz da última safra está finalizada nos 3,7 mil hectares semeados com a cultura nesta safra. A produção total foi bem próxima àquela visualizada na temporada passada, ficando em 4,5 mil toneladas. A do milho também encerrou-se e ficou dentro do esperado.

Com soja a colheita alcança 90% das áreas, e o grande volume de chuvas ocorridos em março atrasou o término dos trabalhos e a expectativa para a safra vindoura.

Já em nível nacional a Conab aponta que a produção de grãos no país poderá atingir um total de 269,3 milhões de toneladas, o que representa 5,4% ou 13,8 milhões de toneladas superior à obtida na safra 2020/21. No entanto, em comparação ao primeiro levantamento da Companhia para a atual safra, quando a previsão era de 288,6 milhões de toneladas, o volume representa uma redução de 6,7% ou 19,3 milhões de toneladas, devido às condições climáticas adversas observadas nos estados da Região Sul e no centro-sul de Mato Grosso do Sul, com perdas maiores na soja e no milho.