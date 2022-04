História e cultura de Porto Acre deverá ser incluída no ensino escolar do município

No último sábado, 9, foi realizado a Feira do Primeiro Emprego – Jovem Aprendiz no Centro Universitário Estácio Unimeta, com o apoio do Governo do Acre e da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet).

Durante todo o dia, o evento que iniciou às 08h e finalizou as 17h, dispôs de diversas palestras com temas voltados ao mercado de trabalho, sobre Liderança, Inteligência Emocional, Comportamento em uma Entrevista de Emprego, e outros.

No local era possível conseguir ajuda na confecção de currículos e existia ainda uma sala de oportunidades com representantes de empresas de Rio Branco. A feira teve aproximadamente 520 participantes, que posteriormente terão seus currículos entregues as instituições parceiras.

Entre os presentes, estava Ari Oliveira, conselheiro tutelar; Roberto Santos, reitor da Estácio Unimeta; Marfisa Galvão, vice-prefeita de Rio Branco; Fagner Calegário, membro titular da comissão da infância e adolescência na ALEAC; Egídio Garó, assessor da presidência da (Fecomércio); Jhon Douglas Costa, secretário da Seet; Bruno Moraes, representante do Sindicato Seac e Raul Costa, gestor de pessoas da Isao.