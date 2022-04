Goleiro Tomate assina contrato com Botafogo por um ano

As vendas de Páscoa no Acre não devem ser das melhores em 2022 para o comércio. Ainda não há uma pesquisa oficial mas, com base nos preços praticados para este ano, o consumo de ovos de chocolate adquirido em lojas de departamento será baixo, segundo o consultor da Federação do Comércio do Acre, Egídio Garó, grande conhecedor do mercado local.

“O consumidor tem dado preferência aos ovos de páscoa artesanais feitos por pessoa física por conta da variedade e dos preços praticados, bem menores do que o oferecido no mercado”, informou ele nesta segunda-feira (11) ao ac24horas. Ou seja: o negócio artesanal se sairá melhor este ano.

No País, com o avanço da vacinação e a queda do número de casos, a expectativa é de retomada nas vendas de ovos, tabletes e bombons.

O dia da Páscoa é comemorado em 17 de abril, parte da tradicional Semana Santa.