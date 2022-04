Com prato extra e farda grátis, governo dá início ao ano letivo

Durante entrevista cedida a rádio Gazeta 93 FM, nesta segunda-feira, 11, Gladson Cameli (PP), falou sobre os desafios e oportunidades feitos nesses 4 anos de gestão e pediu que os servidores da saúde continuem realizando seus serviços.

Com a promessa de não colocar em risco a folha de pagamento, o gestor afirmou que ao ponto que está aumentando o número de hospitais e leitos em toda a cidade, precisa garantir o trabalho dos profissionais de saúde com segurança.

“Eu queria publicamente fazer um apelo a todos os profissionais, médicos, país de famílias, eu sei que a inflação teve suas alterações, que o preço das coisas aumentaram. Peço que se sensibilizem e que pudéssemos a curto prazo encontrar a melhor resposta para que todos sejam contemplados, não deixem de trabalhar, eu sei que não é fácil mas vamos achar a melhor solução”, apontou.

Questionado sobre a construção do anel viário nos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, Gladson informou que esse era um problema observado por ele desde seu mandato como deputado federal e que agora tem a oportunidade de entregá-lo.

“O que separa as duas cidades é uma ponte de mão única onde a população perde tempo para poder fazer a travessia, então queremos resolver isto. Desde que foi dado a ordem de serviço, não paramos, no inverno os operários estavam trabalhando para que possamos concluir no prazo determinado. A previsão é que até o final desse ano, no próximo verão as obras sejam 100% concluídas, irei fazer de tudo para que seja finalizado em um tempo recorde”, abordou.

Outro destaque apontado, foi a principal visão que pretende continuar passando em sua gestão, que é de um Acre de mãos dadas com o agronegócio, que produz, investe em suas terras, com olhos para o avanço, para a geração de renda e expectativas positivas.

“Eu quero é garantir que a população de baixa renda tenha certeza que pode comer uma carne, um filezinho, não só comer o osso, nós temos que comer o filé. Então eu quero que as pessoas entendam que precisamos olhar para aqueles que mais precisam”, expressou o governador, abordando a lei de redução de ICMS para a venda de bezerros, um dos importantes avanço da pauta do boi no Acre, incentivada por ele.

Sobre a sua reeleição, Gladson disse ser grato a Deus e ao povo do Acre por ter realizado seu sonho de ser governado do Estado e que se mais uma vez for da vontade de ambos, está pronto.

“Eu quero estar junto da população, debater os problemas do Estado, aquilo que ainda não foi concluído e precisa ser. As pesquisas não mentem, mas eu não subestimo nenhuma formiga, pé no chão e se for da vontade de Deus e da maioria, vamos disputar uma reeleição respeitando a todos”, completou.