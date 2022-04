Bira Vasconcelos teve confirmação de infarto, mas passa bem após cateterismo

Não tem como esconder: a deputada Jéssica Sales é osso duro de roer e vai dar muitas dores de cabeça aos concorrentes à única vaga ao senado no Acre, nas eleições deste ano. Apesar do momento delicado que vive devido ao tratamento de câncer de mama ao qual se submete, ela demostra uma alegria fora do comum e garante que preparou com sua equipe médica um plano para estar firme e forte no período eleitoral, quando pretende visitar cada pedacinho do estado em busca de apoio e voto.

Numa entrevista de 38 minutos ao jornalista Roberto Vaz, no Bar do Vaz, ocorrida na quarta-feira, 6, Jéssica fala de como está enfrentando a doença, dos desencontros políticos com o governador Gladson Cameli e da parceria que passou a formar com a deputada federal Mara Rocha, que migrou para o MDB se colocando como pré-candidata ao governo.

Ao final da entrevista, uma certeza: Jéssica tem foco, força e fé. Assista o bate-papo na integra: