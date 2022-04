Governo publica nova lista com resultado preliminar do concurso do Corpo de Bombeiros

Depois que diversos candidatos reclamaram do resultado da fase preliminar do concurso do Corpo de Bombeiros do Acre, o governo publicou em uma edição extra do Diário Oficial, na noite desta sexta,8, uma nova lista com os nomes aprovados.

A relação que foi divulgada na manhã de ontem foi criticada por candidatos que se sentiram prejudicados, principalmente por alegarem ter obtido nota maior do que alguns candidatos que tiveram seu nome divulgado.

Em um comunicado, o governo informou que já havia entrado em contato com a banca organizadora do concurso para que fossem feitas as devidas correções.

Confira aqui a nova lista