Em um ano, construir no Acre ficou 15,66% mais caro

Uma família se encontra desesperada após o sumiço de Rawan Pereira da Silva, de apenas 13 anos. Ao ac24horas, o pai do garoto, o agricultor Roberto Geraldo, contou que estava no campo trabalhando na manhã desta quarta-feira, 6, quando retornou para casa e ouviu um barulho estranho vindo do pequeno comércio que possui à margem do rio no Seringal Paraíso, zona rural do município de Tarauacá.

Roberto relata que o filho estava dentro da pequena loja enquanto a mãe auxiliava no atendimento do comércio e um grupo de pelo menos cinco homens estariam jogando sinuca nas dependências do estabelecimento. Pouco depois, pegaram uma arma calibre 12 municiada do local, dinheiro do caixa e fugiram de barco.

O pai diz que conhecia um dos homens envolvidos e que eles teriam, sim fugido com o menino. “Um eu conheço, já veio aqui antes”. A família acredita que o caso se trata de um sequestro na tentativa de arrecadar algo em troca. “Acho que levaram em busca de dinheiro ou porque viram que cheguei armado. Eles pensam que tenho dinheiro e vão pedir resgate”, diz Roberto.

Outra familiar que também denunciou o caso ao ac24horas conta que a mãe do menino havia saído de perto só para guardar um objeto e quando voltou, os suspeitos já tinham saído com o Rawan.

Um grupo de vizinhos da comunidade se juntou para tentar procurar o adolescente. A família garante que denunciou o caso para a polícia local de Tarauacá, mas que, segundo eles, teriam feito pouco caso da situação, talvez pela distância da zona urbana, destacam. “A polícia nem atende mais nosso telefone”, relatou uma prima do garoto.