Bolsas e auxílios da UFAC irão garantir refeições gratuitas para estudantes no RU

Durante os dias 14 a 16 deste mês, acontece a Feira do Peixe e o Mercado Municipal Elias Mansour em Rio Branco, doará parte da renda arrecada com as vendas para o Educandário Santa Margarida.

Segunda a administradora da unidade, Drielle Pereira, após uma reunião com os comerciantes, 12 produtores firmaram o compromisso de realizar essa iniciativa, convertendo parte dos valores da comercialização do pescado em cestas básica.

“Meu coração transborda de alegria com essa decisão tomada, com esse gesto deles, que ajudará diversas crianças que precisam do nosso apoio enquanto poder público e também como pessoa. Meu sentimento é de gratidão e de esperança que o mundo ainda tem gente de bom coração”, disse.

A representante apontou a importância da prefeitura de Rio Branco e da Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro), para a realização da Feira do Peixe, que não acontecia a dois anos na cidade por causa da pandemia da covid-19.

“Sem dúvidas o esforço do nosso prefeito Tião Bocalom e do secretário Eracides Caetano, vão ser apresentados aqui para o público. É um trabalho que vem sendo feito desde o início do ano, com os produtores do nosso município e de municípios vizinhos”, abordou.