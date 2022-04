Novo horário de eleição no Acre preocupa presidente do TRE, que orienta pessoas a votarem cedo

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), desembargador Francisco Djalma, e a Diretora-Geral da instituição, Rosana Magalhães, foram os convidados do programa Boa Conversa na noite desta sexta-feira, 8, transmitido pelo ac24horas. Aos jornalistas Astério Moreira e Marcos Venicios, eles comentaram a mudança de horário para o próximo pleito eleitoral no estado, as complicações e atuação do órgão para evitar problemas em relação a isso.

Agora, os acreanos deverão comparecer aos locais de votação entre 6 da manhã e 15 da tarde. A mudança imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) visa igualar o horário de encerramento das votações e o resultado final das eleições por todo o país.

“No início, procuramos resistir um pouco, mostrando as dificuldades do processo eleitoral pelo interior do Acre, mas a questão é o horário de término”, esclareceu o desembargador, que atua há mais de 30 anos na realização de eleições.

Rosana Magalhães destaca que, anteriormente, o maior fluxo de votação no estado era entre 15 e 16 horas nas zonas eleitorais. “Isso nos preocupa, mas nada que não possa ser revertido em prol da normalidade do pleito eleitoral. Estamos empenhados em realizar um pleito para que o eleitor compareça às urnas das 6h às 15h, e evitar problema”.

A abstenção de votos é uma preocupação real do TRE no Acre, que está buscando evitar a falta elevada de eleitores votando. “Estamos realmente preocupados com isso, por isso a campanha vai ser voltada ao horário de encerramento. A gente compreende que esse horário é complicado, por isso fazemos uma campanha de incentivo ao eleitor, que ele vista a camisa e diga que isso não vai atrapalhar as eleições”, ressaltou a diretora-geral.

O presidente do TRE-AC esteve em Brasília recentemente com o ministro do TSE, onde discutiu a problemática e os efeitos da antecipação do horário de votação no estado. “O TSE se dispôs a ajudar financeiramente na logística, que vai ser diferente em função da mudança de horário, mas tudo está sendo feito no sentido de atender essa demanda”, declarou.

Nas zonas rurais, ir votar cedo não será o problema, uma vez que os moradores dessas comunidades já possuem o costume de se levantar antes das 6 da manhã, explica Magalhães. “A mudança social será o maior problema. Mas a maior dificuldade será em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, por conta do deslocamento”. Neste ano, a expectativa é que a partir das 17 horas, mais de 80% dos votos já estejam apurados no Acre.

Ao final, ambos os representantes do TRE no estado afirmaram que o processo eleitoral é extremamente confiável. “A eleição é um processo para credenciar os representantes do povo. Pedimos que o eleitor continue acreditando na democracia, pois ela é importante, precisamos acreditar no processo democrático e comparecer para votar”.

Rosana ressaltou que alguns se preocupam com a segurança da urna eletrônica, mas que “o processo eleitoral é um processo auditável, com várias fases que podem ser verificadas”.

Assista a entrevista: