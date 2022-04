Mais um detento foge do presídio de Cruzeiro do Sul

Na última quinta-feira, 7, o prefeito Isaac Lima, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior e o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre – Deracre, Petrônio Antunes, se reuniram para definir obras da infraestrutura do município. Na pauta o recapeamento asfáltico e construção de pontes, dentre elas, a do Ramal do Polo e dos Caetanos, que estão comprometidas e necessitando de uma reconstrução.

O recapeamento asfáltico de parte da Avenida Japiim e a rua José de Abreu no bairro São Francisco, será feito com recursos de R$ 900 mil, fruto de emenda parlamentar do deputado estadual Nicolau Júnior.

“Para nós é uma satisfação poder contribuir para o desenvolvimento de Mâncio Lima. Junto com o prefeito Isaac e o Petrônio ajustamos os recursos afim de melhorar as ruas. Esse recurso é fruto de emendas impositivas que estou destinando para o município”, destacou.

O diretor do Deracre, Petrônio Antunes, disse que a obra das duas pontes que ligam os Municípios de Mâncio Lima e Rodrigues Alves, serão iniciadas assim que as águas do Igarapé apresentem vazante.

O prefeito Isaac Lima lembra que mesmo fazendo parte do território de Rodrigues Alves, os Ramais do Polo e Caetanos nunca deixaram de ter atenção da Prefeitura de Mâncio Lima. Destaca que as parcerias são fundamentais para garantir o fortalecimento das ações da prefeitura.

“Esta emenda é muito importante para a revitalização de parte desta avenida que dá aceso ao Bairro São Francisco e à terra Indígena Puyanawa. Estou muito grato pela vinda desta comitiva que vem anunciar investimentos importantes para nossa cidade. É assim que estamos trabalhando, buscando parcerias, pois tenho a consciência de que sozinho o município não tem todas condições necessárias para melhorar a infraestrutura do município e a vida da nossa gente”, destacou.