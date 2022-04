Flávio será o novo secretário de Meio Ambiente e promete tirar todos os indicados dos Milani

O Estado do Acre é um dos que estão emitindo alerta sobre a falta de dipirona injetável em municípios e unidades hospitalares depois que o Ministério da Saúde recebeu a informação de que a indústria farmacêutica estaria desistindo de produzir o remédio por causa da alta dos insumos, matéria-prima.

A secretaria de estado de Saúde (Sesacre) afirma que a problemática vivida com o referido medicamento no país acarretou um pedido de cancelamento do contrato de fornecimento do mesmo, devido à falta de matéria prima do ativo dipirona sódica, tendo impactos negativos no fornecimento da rede do sistema único de saúde (SUS).

“Sendo assim, estima-se que haverá irregularidade no abastecimento da Dipirona injetável e demais apresentações, conforme informações dos fabricantes, bem como da imprensa nacional”, escreveu a Chefe do Departamento de Assistência Farmacêutica, Thisiane Oliveira.

Foi levantado que, apesar de tratativas com a indústria produtora, a mesma informou que ainda está sendo realizada a distribuição de forma fracionada do medicamento, para que seja possível atender todos os clientes, não havendo a garantia da regularidade desse fornecimento para o Estado do Acre.