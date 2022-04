Em reunião, Neném Almeida propõe retomada das cirurgias eletivas em Tarauacá

Os encontros presenciais do Trabalho Social com Idosos do Sesc no Acre estão retornando de forma gradativa, de acordo com os decretos e portarias. Eles ocorrem semanalmente, em salas das Unidades do Sesc e já estão em implantação os grupos nos municípios do interior, como Brasileia, Senador Guiomard e Plácido de Castro.

A programação consiste de maneira sistemática, contribuindo para a valorização, socialização, elevação da autoestima, e a inclusão da pessoa idosa, através de encontros de convivência, rodas de conversas, palestras, debates, dinâmicas entre o grupo, entre outras atividades. Os encontros acontecem uma vez por mês, sempre na 3ª quarta-feira de cada mês, de 15 horas às 17 horas, no auditório da Fecomércio.

Trabalho Social com Idosos (TSI)

A reafirmação do papel da pessoa idosa no contexto social é promovida de forma pioneira pelo Sesc, pois há mais de 50 anos iniciou o Trabalho Social com Idosos (TSI), que busca transformar esse público e seus territórios, melhorando a qualidade de vida de pessoas dessa faixa etária a partir de ações integradas nas áreas de saúde, educação, cultura, assistência e lazer.

O TSI tem como foco o protagonismo da pessoa idosa. Para isso, as práticas se reinventam com as transformações sociais e tecnológicas, a fim de apresentar novas frentes de trabalho e temáticas relevantes na contemporaneidade, reconhecendo a diversidade e potencialidade da vida e do envelhecer.

Como faço para participar?

As inscrições podem ser realizadas na Central de Relacionamento com Clientes das Unidades do Sesc. O Brasil tem mais de 28 milhões de pessoas acima dos 60 anos, de modo que esse dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reflete uma tendência de uma população envelhecida, mas que ainda está cheia de vontade de aprender, produzir e consumir. Aprender, também novas tecnologias, possui potencial importante para contribuir no processo de envelhecimento mais ativo.

