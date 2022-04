Candidatos reclamam do resultado preliminar da prova do Bombeiro

O primeiro Festival Universo 68, acontece neste sábado, 9, as 17h no lago do Amor, próximo a Universidade Federal do Acre. O evento busca unir empreendedorismo, música e cultura ao mesmo tempo.

Com shows de artista locais, feira livre com mais de 30 marcas de produtos artesanais, de consumo consciente, cosméticos, acessórios, decoração, plantas e comidas típicas, a festividade tem a entrada gratuita.

A proposta é dar visibilidade para os novos e mais antigos empreendedores da nossa região, que administram os negócios com e-commerce e desejam expandir seus nomes tendo um contato mais próximo com o público, além de resgatar a cultura acreana por meio do mercado e cantores locais durante a exposição.

A edição é um projeto contemplado pelo edital de cultura do Estado, através da Fundação Elias Mansour e financiado pela Lei Aldir Blanc.

Para Raryka Souza, empresária e uma das organizadoras do festival, a Universo 68 já realizou diversas feiras desde que apostou sua existência no Acre, mas dessa vez tem a oportunidade de mostrar para toda a sociedade que aqui temos marcas e empreendedorismo com muita qualidade.

“Esse vai ser o primeiro evento do ano e a estreia como festival, estamos ansiosas e animadas, é lindo demais olhar e ver toda trajetória até aqui, desde 2018 conectamos gente apaixonada pelo o que faz, incentivando o empreendedorismo e a cultura. As feiras que fizemos com certeza impactaram todo esse ecossistema e se tornaram referência, gerando conexão, visibilidade e oportunidade pra uma geração que busca sair do convencional, empreender, ter novas experiências e fazer o que ama, esperamos que o público goste e compreenda a essência do que realizamos.” Declarou.

Acompanhe a programação do Festival.