Wesley Safadão é confirmado na última noite da Expoacre

Pesquisa Quaest/Genial para as eleições presidenciais de 2022, divulgada em primeira mão pela CNN nesta quinta-feira (7), traz, no cenário com o maior número de candidatos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente, com 44% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 29%.

Depois, aparecem Sergio Moro (União Brasil), com 6%; Ciro Gomes (PDT), 5%; André Janones (Avante), 3%; João Doria (PSDB), 1%; Simone Tebet (MDB), 1%.

Além disso, 5% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco/nulo ou não iriam votar. Outros 5% se declararam indecisos.

O cenário acima inclui o ex-juiz federal Sergio Moro que, na semana passada, migrou do Podemos para o União Brasil e afirmou ter desistido da pré-candidatura à Presidência “neste momento”. Moro, depois, disse que “não desistiu de nada”, declaração que foi rebatida por uma ala do União Brasil.

A pesquisa mediu outros cenários, incluindo ou excluindo nomes como Moro, Doria, Tebet e Janones, entre outros. O ex-governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) também aparece como opção em um dos cenários.

O instituto também mediu cinco cenários de segundo turno, todos envolvendo Lula. Na sondagem, ele aparece à frente dos cinco adversários. Contra Bolsonaro, o petista tem 55% das intenções de voto, contra 34% do pré-candidato do PL.

Primeiro turno

Intenção de voto estimulada para presidente

Cenário I

Lula (PT) – 44%

Jair Bolsonaro (PL) – 29%

Sergio Moro (União Brasil) – 6%

Ciro Gomes (PDT) – 5%

André Janones (Avante) – 3%

João Doria (PSDB) – 1%

Simone Tebet (MDB) – 1%

Vera Lúcia (PSTU) – 0%

Felipe d’Avila (Novo) – 0%

Sofia Manzano (PCB) – 0%

Leonardo Péricles (UP) – 0%

José Maria Eymael (DC) – 0%

Branco/nulo/não vai votar – 5%

Indecisos – 5%

Cenário II

Lula (PT) – 45%

Jair Bolsonaro (PL) – 31%

Ciro Gomes (PDT) – 6%

André Janones (Avante) – 2%

João Doria (PSDB) – 2%

Simone Tebet (MDB) – 1%

Vera Lúcia (PSTU) – 1%

Felipe d’Avila (Novo) – 0%

Leonardo Péricles (UP) – 0%

José Maria Eymael (DC) – 0%

Branco/nulo/não vai votar – 6%

Indecisos – 6%

Cenário III

Lula (PT) – 45%

Jair Bolsonaro (PL) – 29%

Sergio Moro (União Brasil) – 7%

Ciro Gomes (PDT) – 6%

João Doria (PSDB) – 2%

Branco/nulo/não vai votar – 5%

Indecisos – 5%

Cenário IV

Lula (PT) – 44%

Jair Bolsonaro (PL) – 31%

Ciro Gomes (PDT) – 6%

André Janones (Avante) – 3%

João Doria (PSDB) – 2%

Felipe d’Avila (Novo) – 1%

Branco/nulo/não vai votar – 6%

Indecisos – 6%

Cenário V

Lula (PT) – 46%

Jair Bolsonaro (PL) – 32%

Ciro Gomes (PDT) – 7%

Simone Tebet (MDB) – 2%

Branco/nulo/não vai votar – 7%

Indecisos – 6%

Cenário VI

Lula (PT) – 46%

Jair Bolsonaro (PL) – 31%

Ciro Gomes (PDT) – 7%

Eduardo Leite (PSDB) – 2%

Branco/nulo/não vai votar – 7%

Indecisos – 6%

Segundo turno

A pesquisa apresentou cinco cenários de segundo turno. Veja:

Cenário I

Lula (PT) – 55%

Jair Bolsonaro (PL) – 34%

Branco/nulo/não vai votar – 8%

Indecisos – 3%

Cenário II

Lula (PT) – 55%

Ciro Gomes (PDT) – 22%

Branco/nulo/não vai votar – 20%

Indecisos – 3%

Cenário III

Lula (PT) – 58%

João Doria (PSDB) – 16%

Branco/nulo/não vai votar – 23%

Indecisos – 3%

Cenário IV

Lula (PT) – 55%

Sergio Moro (União Brasil) – 25%

Branco/nulo/não vai votar – 17%

Indecisos – 4%

Cenário V

Lula (PT) – 58%

Eduardo Leite (PSDB) – 17%

Branco/nulo/não vai votar – 22%

Indecisos – 4%

Metodologia

Esta edição da Quaest/Genial foi realizada por meio de entrevistas face-a-face com 2.000 entrevistados entre os dias 1º e 3 de abril, com pessoas de 16 anos ou mais de todas as regiões do país.

A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. Ou seja, se 100 pesquisas fossem realizadas, ao menos 95 apresentariam os mesmos resultados dentro desta margem.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00372/2022.

Eleições 2022

A CNN realizará o primeiro debate presidencial de 2022. O confronto entre os candidatos será transmitido ao vivo em 6 de agosto, pela TV e por nossas plataformas digitais.