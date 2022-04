Sob efeito de drogas e ferido à faca, dependente químico diz ter sido ferido à bala

Os vereadores Clemilton Lima (PL) e Eriberto Mota (PSB), de Xapuri, procuraram o ac24horas por volta do meio-dia desta quinta-feira (7) para denunciar a situação que eles consideram de descaso com o atendimento aos clientes da instituição bancária no município.

O parlamentar enviou um vídeo mostrando as condições a que os usuários estão expostos no Posto de Atendimento. A parte interna do prédio estava lotada e os caixas eletrônicos não estavam funcionando. No lado de fora, havia pessoas esperando na chuva para serem atendidas.

“Estamos aqui em frente ao Bradesco, agora está chovendo, há muita gente lá dentro, está havendo uma grande dificuldade aqui, os caixas não estão funcionando, as pessoas vêm da zona rural, ficam aqui debaixo de chuva e não conseguem ser atendidas”, diz o vereador na gravação.

De acordo com os vereadores, não é a primeira vez que chegam até a Câmara de Xapuri reclamações sobre a estrutura física da agência do Bradesco na Xapuri e sobre o atendimento que vem sendo prestado àqueles que utilizam os serviços bancários da instituição, principalmente os idosos.

Os vereadores dizem que após novamente serem informados da persistência da situação foram imediatamente até o local e puderam constatar as denúncias que lhes foram feitas. Segundo eles, a gerente do posto marcou uma reunião para o fim da tarde desta quinta-feira para tratar do problema.

A reportagem tentou manter contato com a gerência da instituição em Xapuri, mas não conseguiu completar as ligações para o número que foi informado. O ac24horas se coloca à disposição do Posto de Atendimento do Bradesco na cidade ou mesmo da agência de Brasiléia, à qual a unidade é vinculada.