Mâncio Lima oferece transporte gratuito para alunos do Ensino Superior

A prefeitura de Mâncio Lima está garantido transporte gratuito para cerca de 150 estudantes de universidades públicas e privadas que moram no município e estudam em Cruzeiro do Sul no período noturno. A distância entre as duas cidades é de 46 quilômetros e os ônibus utilizados para o levar os universitários são os mesmos que durante o dia transportam os estudantes das redes estadual e municipal de ensino.

“Isso é o mínimo que podemos fazer por nossos estudantes que cursam o Ensino Superior em Cruzeiro do Sul. Esse apoio é fundamental para esses jovens porque muitos não possuem transporte e muito menos condições de todos os dias pagarem um transporte para se deslocar até as universidades. São eles que no futuro irão cuidar de nossa cidade, melhorar suas vidas e de suas famílias”, citou Isaac.

O presidente do Diretório Central dos Estudantes- DCE da Universidade Federal do Acre – UFAC, Ulisses Bandeira, destaca que a medida é a realização do sonho dos estudantes universitários de Mâncio Lima.

“Hoje estamos muito felizes porque o sonho de muitos alunos de Mâncio Lima está sendo concretizado, o sonho do transporte gratuito para aqueles que estudam no IFAC e na UFAC no período noturno. São alunos de classe baixa, de famílias que muitas vezes sobrevivem apenas com os benefícios do governo e não tem condições nenhuma de custear sua ida até a universidade”, concluiu.