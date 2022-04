Jarude cobra solução do governo e bancada para resolver problemas de voos no Acre

O Ministério da Educação publicou nesta quinta-feira (7) no Diário Oficial da União edital com o resultado final da chamada de articulação de cursos superiores na modalidade de ensino à distância através do programa Universidade Aberta do Brasil.

A Universidade Federal do Acre e Instituto Federal do Acre são as instituições vinculadas a UACB. Para o Ifac são 150 vagas de especialização e para Ufac são 731 vagas de licenciatura e 300 de especialização.

O programa busca ampliar e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior, por meio da educação a distância. A prioridade é oferecer formação inicial a professores em efetivo exercício na educação básica pública, porém ainda sem graduação, além de formação continuada àqueles já graduados.

Também pretende ofertar cursos a dirigentes, gestores e outros profissionais da educação básica da rede pública. Outro objetivo do programa é reduzir as desigualdades na oferta de ensino superior e desenvolver um amplo sistema nacional de educação superior a distância. Há polos de apoio para o desenvolvimento de atividades pedagógicas presenciais, em que os alunos entram em contato com tutores e professores e têm acesso a biblioteca e laboratórios de informática, biologia, química e física.

SEgudo o MEC, uma das propostas da Universidade Aberta do Brasil (UAB) é formar professores e outros profissionais de educação nas áreas da diversidade. O objetivo é a disseminação e o desenvolvimento de metodologias educacionais de inserção dos temas de áreas como educação de jovens e adultos, educação ambiental, educação patrimonial, educação para os direitos humanos, educação das relações étnico-raciais, de gênero e orientação sexual e temas da atualidade no cotidiano das práticas das redes de ensino pública e privada de educação básica no Brasil.

O Acre tem vários polos da UAB em Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, Acrelândia, Brasiléia e Xapuri.

A distribuição dos polos atendidos e dos cursos nessa chamada estão no edital número 9/2022: https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-391876831