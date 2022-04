Médicos mantém greve no Acre, mas garantem serviços essenciais

Se tem um membro do PDT com moral no governo parece ser Tom Sérgio. O ex-presidente da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), foi exonerado na última sexta, dia 1º, porque vai ser candidato a deputado estadual por seu partido.

Tom, que se chama Antônio Aurisérgio Sérgio de Menezes Oliveira, não tem muito o que se preocupar com o seu substituto no cargo. Tom, que já foi vereador no município do Jordão, conseguiu emplacar a própria esposa no cargo. Missara Martins Guimarães Oliveira foi nomeada em edição extra do Diário Oficial nesta terça-feira, 5.

Tom Sérgio, além de gozar de prestígio junto ao governador, tem outro padrinho forte, já que é irmão do Deputado Federal Jesus Sérgio (PDT).