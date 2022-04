Luiz Tchê diz que PDT vai apresentar nomes para majoritário

Do saldo positivo de 711 vagas formais de trabalho registrado em fevereiro no Acre, 11 municípios destacam pela abertura de novos empregos com carteira assinada.

Destaque para Rio Branco, que gerou 476 novos postos de trabalho naquele mês. No entanto, o emprego formal aparenta força também no interior: Sena Madureira lidera com 158 vagas; Plácido de Castro (49), Rodrigues Alves (45), Feijó (34), Bujari (15) e Assis Brasil (6). Onze municípios apresentam saldos negativos, com destaque para Cruzeiro do Sul onde foram fechadas 53 vagas; Porto Acre (-8), Xapuri (-5) e Epitaciolândia (-3).

Os dados foram divulgados pelo Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e da Previdência no fim de março, organizados pelo Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.

O saldo positivo de fevereiro foi ainda melhor que janeiro, quando a diferença foi 205 vagas abertas.