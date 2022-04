Em Rio Branco, choveu 50,4% acima da média prevista no último mês de março

O ex-deputado estadual Moisés Diniz, atualmente à frente do partido Solidariedade no Acre, e ex-secretário-adjunto de Educação, cobrou de figuras públicas da oposição, em uma publicação no Facebook, um gesto de reconhecimento por um feito recente de Gladson Cameli.

Ele se refere à inauguração de 120 novos leitos no Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB), em solenidade que aconteceu na tarde desta última segunda-feira (4). “Uma obra magnífica que outros não fizeram”, afirmou o fiel escudeiro de Cameli.

“Passaram tantos e sempre a mesma cena, a mesma tristeza e a mesma impotência do cidadão comum, que não tinha plano de saúde privada”, disse Moisés em referência a uma imagem que mostra crianças e idosos sendo atendidos nos corredores do PS de Rio Branco.

Diniz ressaltou a alegria do governador do Acre em, finalmente, entregar a obra de ampliação que estava em andamento desde 2019 e na qual foram investidos R$ 10,4 milhões. Em agosto do mesmo ano, o governo, após quase uma década de trabalhos de melhorias, uma outra parte da recuperação do hospital.

“O que mais me deixa triste é que não vi um único gesto público de reconhecimento de qualquer político de oposição a esse feito que outros não fizeram, a essa obra magnífica. Nessas horas, valia a vida acima da briga política e ter alguma publicação, principalmente de políticos que mais parecem ‘digitais influencers do lado escuro da força’, de tanto publicar coisas ruins”, comentou.

As obras do Pronto Socorro de Rio Branco, como o hospital é mais conhecido, foram iniciadas no ano de 2010, na gestão Binho Marques (PT), com prazo de conclusão para 2012. Contudo, a obra orçada em R$ 20 milhões foi se arrastando no tempo e terminou por cair nas mãos de Cameli.