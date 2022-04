Com veto de Bolsonaro, Acre pode perder R$ 30 milhões para a cultura, diz Petecão

O presidente Jair Bolsonaro vetou hoje, 6, a lei batizada como “Lei Paulo Gustavo”, que garantia o repasse de R$ 3,86 bilhões de reais em recursos federais aos estados e municípios brasileiro para o enfrentamento dos efeitos da pandemia da covid-19, com destaque ao setor cultural.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o senador Sérgio Petecão desaprovou o decreto realizado, já que o projeto protocolado desde novembro de 2021, iria beneficiar as ações emergências no Acre com mais de R$ 30 milhões.

“Nos reunimos mais cedo com outros senadores, e não esperávamos essa decisão. Vamos trabalhar para derrubar o veto presidencial, mas quero lembrar que está não é uma luta só minha e sim de todos nós”, afirmou.

Ainda segundo Petecão, o valor alocado serviria para fomentar a cultura do Estado acreano, que foi duramente afetada com a pandemia e esperava receber o apoio do governo federal.

“Confesso que estou muito preocupado, existe um movimento muito forte dos dois lados, tanto para assegurar o veto, quanto para derruba-lo. Então precisamos da união de todos vocês para derrubar esse veto”, finalizou.

Veja o vídeo: