Soja cresceu 7.000% no Acre em dez anos

Nos últimos 10 anos, a área cultivada de milho no Acre caiu 15%. Em compensação, a quantidade produzida subiu 28% e o rendimento de produção (kg/ha) cresceu 36%. Em 2021, a produção de milho ficou em cerca de 7.300 toneladas.

O cultivo de soja começou a ser introduzido e incentivado no Acre em 2017. Nesse período, a produção do grão deu um salto de 7.000% e a produtividade foi de 60 sacas por hectare, um pouco acima da média nacional que é de 57 sacas. Os dados são do IBGE organizados pela Embrapa.

Em áreas já desmatadas com a utilização do sistema Integração Lavoura-Pecuária, o valor bruto do plantio de milho e soja foi de R$ 15.420,00 por hectare/ano.

Esses e outros temas serão debatidos no seminário “Estratégias para consolidação da produção intensiva de grãos no Acre”, que será realizado na próxima quarta-feira, 6 de abril, a partir das 15 horas, na Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac). O evento é promovido em parceria entre a Câmara Técnica do Agronegócio do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, a Embrapa e a Faeac.

O encontro tem o objetivo de aproximar produtores rurais e autoridades ligadas à agropecuária para debater ações de fortalecimento e crescimento da cadeia produtiva de grãos no Estado, em especial o cultivo de milho e soja. (Embrapa)