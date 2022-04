SESI visita a Cooperacre para divulgação da Nova EJA

Segundo o último levantamento do Índice de Preços Ticket Log, referente ao fechamento de março, o preço médio do litro do diesel disparou no início do mês, após alta de 25% anunciada pela Petrobras no último dia 10 de março e fechou o mês a R$ 6,603 o comum e R$ 6,740 0 S-10, altas de 12,77% e 14% respectivamente.

Nenhuma região brasileira apresentou recuo no valor do combustível, e sim, altas de mais de 10%. Entre os destaques, o Norte fechou o mês com o diesel comum e o S-10 mais caros do País, a R$ 6,881 e R$ 7,019, altas de 13,06% e 14,75%, respectivamente. Já o menor preço médio para os dois tipos de diesel foi registrado nas bombas do Sul, a R$ 6,152 e R$ 6,295, acréscimos de 12,24% e 13,85% respectivamente.

Não houve recuo no preço médio do diesel em nenhum Estado de todo o território nacional. O maior aumento para o comum foi registrado no Ceará, com o valor de R$ 5,909 passando para R$ 6,906, alta de 16,87%. Já o avanço mais expressivo para o tipo S-10, foi registrado nos postos de combustíveis do Tocantins, onde a média de R$ 5,744 passou para R$ 6,818, acréscimo de 18,70%.

O maior preço médio para o diesel comum foi registrado em Roraima, a R$ 7,285, alta de 14,96%. Já o tipo S-10 mais caro foi comercializado nas bombas do Acre, a R$ 7,409, um acréscimo de 14,83%. As menores médias para os dois tipos de diesel foram registradas no Rio Grande do Sul, a R$ 6,082 e R$ 6,156, com altas de 10,66% e 10,88%, respectivamente.

“A disparada no preço do diesel é bastante significativa para o bolso dos motoristas. O preço médio desse combustível segue tendência de alta desde o início do ano, com variações médias de 2,81% em janeiro e de 1,47% em fevereiro. Após a última alta anunciada no início de março, esses acréscimos agora chegam a mais de 14% em poucos dias, como é o caso do tipo S-10. O preço médio do diesel já é mais de 47% superior, se comparado com um ano atrás, conforme o último levantamento da Ticket Log”, Diretor-Geral de Mainstream da divisão de Frota e Mobilidade da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log.