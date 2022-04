Rotina de diretores escolares do Brasil é mostrada em livro fotográfico

Uma viagem pelo país fotografando o dia a dia de diretores escolares resultou no projeto Ser Diretor – uma viagem por 30 escolas públicas brasileiras, de autoria do fotógrafo e jornalista Eder Chiodetto. As fotos foram reunidas em um livro que está disponível para download gratuito.

Chiodetto viajou mais de 6,5 mil quilômetros para realizar o projeto em parceria com o Instituto Unibanco. Ele conseguiu quase quatro mil fotografias e 25 horas de entrevistas com diretores de escolas públicas do Pará, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Goiás e Espírito Santo.

Ser Diretor – uma viagem por 30 escolas públicas brasileiras retrata o cotidiano de gestores escolares do país. São profissionais da educação reconhecidos pelo seu comprometimento e dedicação que, mesmo em contextos desafiadores, conseguem construir vínculos com a comunidade escolar e tomar decisões que impactam positivamente na aprendizagem dos estudantes. Com isso, os personagens presentes no livro representam o poder transformador da gestão escolar.

O livro tem dois momentos: o ensaio fotográfico, para introduzir o leitor às atmosferas captadas, seguido de textos das entrevistas e outras fotografias das escolas que incluíam os retratos dos diretores.

Antes de virar livro, o projeto foi contemplado com mostras no Museu da Imagem e do Som e exposição na estação República do metrô de São Paulo. “Ao sair da última escola que fotografei, em Natal, no Rio Grande do Norte, fui tomado por uma certa nostalgia. De certa forma, por esses sete meses, a rotina de acordar cedo e ir para as escolas havia me reconciliado inesperadamente com aquele garoto tímido, que preferia ficar no fundo da sala, olhando o mundo pela janela em contraluz, atento aos ensinamentos dos professores e sonhando com um futuro até então incerto e improvável”, revela o fotógrafo.

*Com informações de Porvir e Unibanco

Fonte: Agência Educa Mais Brasil