Palácio nomeia mais 12 Procuradores para a PGE e oficializa novo Coordenador da Defesa Civil

No último sábado, 2, quando, após quatro meses, a bola voltou a rolar para um jogo de futebol profissional, jogadores e torcedores foram surpreendidos com a péssima qualidade do gramado.

O fato causou estranheza já que a última partida profissional disputada no estádio aconteceu no dia 14 de outubro de 2021 quando o Rio Branco foi eliminado da Copa Verde.

Como não poderia ser diferente, as condições do gramado foram alvos de questionamentos: Porque, mesmo com mais de 4 meses, o campo não foi totalmente recuperado?

O ac24horas procurou o diretor de esportes do governo do estado. Júnior Santiago, que tem o cargo ligado à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE). Santiago, apesar de diretor de esportes, não é ordenador de despesas, ou seja, não tem autonomia sequer para comprar uma garrafão de água. Santiago demonstrou muito cuidado com as palavras para que a relação com a SEE não sofra nenhum prejuízo, mas admitiu que fez o que era possível. “O problema foi o encerramento de contratos para a contratação de pessoal e compras de insumos. Eu fiz o pedido com antecedência, mas este foi o único ano em que tivemos esse tipo de problema”, afirmou.

Procurada já em outra oportunidade sobre os motivos, mesmo sendo alertada pelo gestor do esporte, a SEE não fez com antecedência a aquisição dos insumos que são necessários para a recuperação do gramado e não houve resposta. O espaço segue aberto para manifestação da Secretaria de Estado de Educação.