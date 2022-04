Nível do Rio Acre fica abaixo da cota de alerta em Rio Branco

A capital do Acre ganhou nesta segunda-feira (4) uma nova ala do Pronto-Socorro, com 59 leitos de enfermaria no piso inferior, somados a outros 69 da parte superior.

O governo investiu R$ 10,4 milhões na obra. Com a inauguração, pôs fim a uma espera de dez anos. O espaço oferta ambiente moderno, com um estacionamento anexo a uma praça na frente do prédio. Na parte interna, salas amplas, garantindo melhores condições de trabalho para os colaboradores e humanização aos pacientes.

Ao lado do governador Gladson Cameli, da secretária de Saúde Paula Mariano, do deputado federal Alan Rick, deputados estaduais, prefeitos, secretários e outras autoridades, o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Junior, fez um breve relato dos investidores do governo no setor.

Lembrou da construção dos hospitais de campanha, do hospital de Mâncio Lima e Manoel Urbano e dos benefícios nos salários dos servidores da saúde.

“É uma honra está aqui participando desse momento. É através da união, do esforço que a gente vai melhorar nosso Estado. “A gente se sente honrado pelo trabalho de todos os servidores da saúde.

Vejam aqui os deputados da base do governo, são eles quem ajudam o governo todo dia, trabalhando para melhorar a vida de todos”, disse Nicolau. O PS realiza uma média de sete mil atendimentos mensais e mais de cinco mil procedimentos de raio x a cada mês.

No evento o governador assinou cinco ordens de serviço e autorizou a abertura do processo de licitação para a construção de uma nova maternidade na capital. Juntas, as obras somam R$ 32,5 milhões de novos investimentos na saúde estadual.