Homem que tentou matar outro a pauladas é preso em Porto Walter

O Hospital de Campanha de Cruzeiro Sul, inaugurado em julho de 2020 para atender pacientes com Covid-19, será fechado no final de abril. É quando acaba o contrato de manutenção da unidade hospitalar entre o governo do Estado, via Sesacre e a Associação Nossa Senhora da Saúde (Anssau), instituição gestora do hospital.

Com o fechamento, segundo uma fonte do hospital, até 60 demissões deverão ser feitas, incluindo enfermeiros, técnicos e outros profissionais, que haviam sido contratados por tempo determinado. “Acredito que somente os médicos serão mantidos porque é uma mão de obra escassa aqui”, disse a fonte.

O Hospital de Campanha, com 60 leitos e 20 Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que é um anexo do Hospital do Juruá, já funcionou com capacidade máxima, chegando a receber pacientes de 12 cidades do Acre e Amazonas, incluindo a capital Rio Branco. O Pronto Socorro do Hospital de Campanha, que havia sido fechado em novembro do ano passado, foi reaberto no dia 3 de fevereiro e seguirá em funcionamento até o dia 30 de abril.

Com o fechamento do Hospital de Campanha, os pacientes com Covid-19 passam a ser atendidos na rede básica de saúde do município. Os casos de emergência serão atendidos no Pronto Socorro do Hospital do Juruá, bem como as internações também serão feitas na unidade hospitalar de Cruzeiro do Sul.

Nesta terça-feira, 5, há 10 pacientes com Covid-19 internados no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, sendo 2 na Unidade de Terapia Intensiva – UTI.