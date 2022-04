Cães causam acidente em Cruzeiro do Sul e PM diz que os animais são um grave problema no trânsito

Cachorros que corriam pela Avenida 25 de Agosto, no bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul, derrubaram uma motocicleta com duas mulheres que seguiam pela via na tarde desta segunda-feira, 4. O acidente foi filmado por câmeras de segurança e apesar da gravidade, as duas passam bem, sendo que uma delas, de nome Thais, sofreu pancadas na cabeça e no quadril.

Logo depois da queda, a mulher que estava na garupa conseguiu se levantar rapidamente, mas Thais permaneceu desacordada no asfalto. É possível ver que o capacete dela é retirado pela companheira de viagem. Segundo testemunhas, ela estaria com o capacete destravado, sofrendo um impacto mais forte ao cair. Várias pessoas que passavam pelo local ajudaram as duas.

Como o acidente aconteceu ao lado do Hospital do Juruá, elas foram levadas para o Pronto-Socorro pelas pessoas que ajudaram a dupla logo depois da queda. No local foram atendidas e liberadas em seguida. Familiares postaram fotos das duas com as pernas enfaixadas, afirmando que elas estão bem. “Estão em casa. Para a glória de Deus estão bem e tiveram escoriações leves. Thaís está em observação por causa da pancada na cabeça e no quadril, mas logo ficará bem”.

Segundo o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente coronel Edvan Rogério, no centro e bairros há muitos cachorros de rua, que já causaram outros acidentes de trânsito na cidade. “Realmente, temos muitos animais soltos nas ruas, o que é um grave problema para o trânsito”.

Veja o vídeo: