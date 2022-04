Acre inicia campanha de imunização contra influenza e sarampo

Com o agravamento da onda de crimes de execução que vem ocorrendo nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia desde o mês passado, o Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP) enviou, nas primeiras horas desta terça-feira (5), uma força-tarefa para atuar nas duas cidades.

Desde março, já são 10 as ocorrências de crime de homicídio registradas na fronteira acreana com a Bolívia. Se for considerada uma execução ocorrida na semana passada em Cobija, capital do departamento de Pando, o total de assassinatos praticados com as mesmas características sobe para 11 na região.

De acordo com nota da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), a operação nos dois municípios brasileiros foi deliberada durante reunião ocorrida nesta segunda-feira (4), envolvendo todas as forças policiais do Acre e conduzida pelo secretário Paulo Cézar Rocha dos Santos.

A força-tarefa compreende integrantes da Polícia Civil (PC), Polícia Militar (PMAC), Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) e o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), sob a coordenação do diretor operacional da Sejusp, coronel Ulysses Araújo.

A mobilização que ocorre sob o impacto de mais quatro assassinatos e de uma tentativa de homicídio registrados na madrugada desta terça-feira, também conta com o apoio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Acre.

Terror na madrugada

A cidade de Brasiléia teve uma madrugada de insegurança e medo nesta terça-feira (5) com o registro de quatro assassinatos em bairros periféricos. Apenas em uma casa, que foi invadida por criminosos armados, três homens foram executados. Cerca de 10 indivíduos invadiram a residência e dispararam cerca de 30 tiros.

Segundo testemunhas, foram ouvidos muitos tiros na casa localizada no bairro Leonardo Barbosa, onde ocorreu a chacina, por volta das 2h30. As vítimas foram identificadas como Lucas Bandeira Barbosa, de 23 anos, André Gustavo Sales de Oliveira, de 16 anos, e Wanderson Souza e Silva, sem idade informada.

Após os corpos serem resgatados pela Polícia Técnica, por volta, mais um assassinato a tiros foi registrado no bairro Nazaré, por volta das 5h45 da madrugada também em Brasiléia. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada até o local, mas a vítima morreu após ser atendida.

Outro registro de tentativa de homicídio, deixando um ferido, aconteceu também no bairro Leonardo Barbosa, que se localiza em uma região de risco de Brasiléia no que diz respeito à atuação do crime organizado. A vítima foi resgatada com vida e levada ao Hospital Regional do Alto Acre.