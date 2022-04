Rosana, do Sinteac, condena postura de Socorro Neri com a categoria: “Rançoso isso”

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, voltou a direcionar críticas à posição da ex-secretária de Estado de Educação com relação à categoria que está em greve desde fevereiro.

A sindicalista disse em publicação em uma rede social que é inadmissível o que o governo e sua base fizeram com a carreira do professor e ressaltou que é uma coisa absurda Socorro Neri ser da educação e fazer parte disso.

“Imagine que situação escabrosa, a Socorro Neri sendo da educação e fazer parte desse absurdo, rançoso isso. Logo ela, sendo professora da Ufac. Será que não sabe que a maioria dos professores provisórios que saíram da Ufac foram alunos dela?. Então o curso da Ufac de licenciatura é só balela? Não vale nada no nosso país, aliás, no nosso Estado?”, questionou.

Sem conseguir estabelecer um acordo com o governo, a categoria da Educação está em paralisação desde o dia 16 de março. Entre as principais reivindicações da categoria estão a reformulação do Plano de Cargos e Carreiras (PCCR) e a realização de concurso público estadual.

No dia 11 de março passado, o governo anunciou um reajuste de 5,42% para servidores públicos ativos e inativos do estado e também o reajuste do salário equiparado ao piso nacional no valor de 33,24%, além do auxílio alimentação mensal para os servidores ativos da Secretaria de Educação de R$ 420.

No entanto, a categoria rejeitou a proposta e deu continuidade ao movimento grevista. Segundo Rosana Nascimento a proposta feita pelo governo representa um retrocesso de 20 anos, pois desmonta a estrutura de tabela que sofre redução de 10% para 7%.

Socorro Neri se desligou da Secretária de Educação na última sexta-feira (31) para poder estar habilitada a disputar um cargo nas próximas eleições. Ainda na sexta-feira, ela se filiou ao Progressistas com as graças do governador Gladson Cameli. Assumiu o lugar de Neri na SEE, o professor Eberson Carvalho.