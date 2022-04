Menino indígena atropelado por caminhão segue em coma em UTI no interior do Acre

No fim da tarde deste sábado (2), criminosos armados com pistola e escopeta sequestraram um homem em Cruzeiro do Sul e ficaram com o carro da vítima por várias horas, possivelmente para cometer crimes no veículo.

O motorista foi mantido amarrado, sob a vigilância de um criminoso armado em um terreno baldio no ramal na zona rural do município. Segundo o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente coronel Edvan Rogério, a vítima é motorista de aplicativo.

Durante um descuido do criminoso que o vigiava, ele conseguiu se soltar, jogou para longe a arma do bandido e fugiu, pedindo socorro na casa de um militar, que chamou a polícia.

Os criminosos, que estavam em um grupo de cinco ou seis pessoas, foram localizados pela Polícia Militar no veículo na Rodovia AC-405, mas conseguiram fugir.

“Uma guarnição fazendo patrulhamento na AC-405 cruzou com o veículo nas proximidades do Anonimato Motel, mas um dos indivíduos saltou do carro ainda em movimento e conseguiu se evadir. Os demais, que permaneceram no veículo, saíram em alta velocidade e adentraram no conjunto Vale dos Buritis, onde abandonaram o carro e fugiram a pé na área de mata”, contou o comandante.

As buscas pelos criminosos prosseguem.