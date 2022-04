Gladson entrega nova enfermaria do PS com 120 leitos para pôr fim a fila nos corredores: “obra se arrastou por 12 anos”

O governador Gladson Cameli e a Secretaria de Saúde, Paula Mariano, entregaram na tarde desta segunda-feira, 4, mais uma ala de enfermaria do Pronto-Socorro de Rio Branco contendo 120 novos leitos, totalizando 374 na unidade Hospitalar. O valor do investimento é de R$ 6,5 milhões, fruto de recursos próprios e operações de crédito.

A nova enfermaria inaugurada pelo governo tem como objetivo dar dignidade durante o processo de passagem do paciente na unidade hospitalar. A média de atendimentos de urgência e emergência no PS, é de 200 pessoas por dia e 6 mil ao mês. Com a chegada dos novos leitos de enfermaria, a demanda de atendimentos tenderá a ser desafogada, evitando assim a superlotação nos corredores e melhorando a capacidade de atendimentos sem longas filas de espera.

O maior hospital do Acre conta atualmente com 1.152 profissionais de saúde atuando na linha de frente e retaguarda dos atendimentos de urgência e emergência do estado.

Dora Vitorino, diretora-geral do PS, afirmou que a entrega da nova ala é um março histórico. “Esse momento é único, ímpar! Vamos conseguir acolher os nossos usuários com dignidade. Darei o meu melhor para poder servidor os acreanos com carinho e amor”, disse a gestora que está há dois meses no comando da Unidade.

A secretária de saúde, médica Paula Mariano, agradeceu o trabalho e empenho de toda a equipe da saúde e da unidade de saúde. “É um início de semana que mudará a rotina de nosso PS, é uma gratidão. A ideia é que nossos pacientes não fiquem no corredor. Esses peitos vem para melhoria em todos os sentidos”, frisou.

O governador Gladson Cameli salientou que o PS é referência em salvar vidas. “O Pronto-Socorro de Rio Branco é um lugar onde vidas são salvas todos os dias. Vidas como da minha querida amiga, professora Giselda Nepomuceno, que graças a Deus e aos médicos, está viva, graças a uma das UTI’s da Unidade”, pontuou o chefe do executivo lembrando que a obra de arrastou por 12 anos. “Com a entrega da nova enfermaria estamos concluindo, de uma vez por todas, a última etapa de obras do maior complexo hospitalar de urgência e emergência do Acre, que se arrastava há mais de 12 anos”, lembrou.

Desde a entrega da verticalização em 2019, o governo tem investido na aquisição de equipamentos modernos para fortalecimento de sua estrutura e substituição dos aparelhos mais antigos. Só durante a pandemia, foram abertos 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), completamente aparelhados, totalizando 20 leitos. Também foram adquiridos aparelhos de ultrassom digital, aparelho de endoscopia, raio-x, aparelhos de lavanderia e substituição dos aparelhos utilizados para esterilização de materiais e artigos médico-hospitalares, com duas novas autoclaves.

A nova ala de enfermaria será entregue totalmente mobiliada.

Veja o vídeo: