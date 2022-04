Diferente da educação, saúde e segurança, auxílio de servidores do TCE será de R$ 3 mil

O Palmeiras saiu à frente no jogo de volta da final do Campeonato Paulista contra o São Paulo. Jogando no Allianz Parque, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira precisava fazer dois gols para, ao menos, levar a partida aos pênaltis e não só conseguiu, como massacrou o rival e fez quatro tentos, levando o título do estadual.

O primeiro gol foi de Danilo, o grande reforço do Palmeiras para a partida. Aos 22 minutos da etapa inicial, o atleta recebeu cruzamento pela direita e mandou a bola para o fundo da rede.

Seis minutos depois, a agremiação alviverde ampliou o placar. Dudu encontrou Vega na direita e o meia cruzou rasteiro para a área. A zaga do São Paulo afastou parcialmente, mas a bola sobrou para Zé Rafael, que chutou no canto e balançou as redes de Jandrei.

No retorno do intervalo, o Palmeiras seguiu em ritmo forte e, aos três minutos do segundo tempo, fez o terceiro tento. Dudu recebeu na direita, foi para cima marcação e cruzou rasteiro para Veiga, que, de carrinho e dentro da área, completou para o fundo do gol são-paulino.

O São Paulo não conseguiu reagir e o Palmeiras fez o quarto gol aos 36 minutos da etapa final. Igor Gomes perdeu a bola para Zé Rafael no campo de defesa e o volante palmeirense tocou para Veron. O jovem encontrou Veiga dentro da área e ele chutou na saída de Jandrei, para completar a goleada do Verdão e coroar sua atuação hoje.