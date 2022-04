Bombeiros registram dois desaparecimentos nos rios Acre e Xapuri nesta segunda-feira

Militares de Xapuri e Epitaciolândia fazem buscas no Rio Acre, na região do bairro Bolívia, na primeira cidade, para encontrar o corpo de um menino de três anos que, segundo foi noticiado ao 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros, desapareceu nas água na primeira metade da tarde desta segunda-feira (4).

As buscas começaram às 15 horas, quando os Bombeiros foram acionados, e entraram pela noite. De acordo com as informações prestadas pela tenente BM Laiza Mendonça, comandante do Batalhão de Xapuri, a criança estava na companhia de um irmão, de seis anos, quando aconteceu o acidente.

O menino caiu no rio quando o irmão mais velho tentava empurrar um barco que estava ancorado na margem. Quando o menor caiu na água, o garoto que mexia na embarcação ficou sem ação e, certamente em decorrência do choque, demorou a chamar alguém para ajudar a procurar.

Outras informações a qualquer momento.