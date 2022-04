Bandido esfaqueia mulher que reagiu a assalto em Rio Branco

A suposta agressão ocorreu na última quinta-feira, 31, no 1º Cartório de Registro de Imóveis, localizado na Avenida Ceará em Rio Branco.

De acordo com o boletim de ocorrências a que o ac24horas teve acesso, o advogado, que é também corretor de imóveis, Henrique Anselmi, estava no local, aguardando por atendimento sentado em um local do Cartório que não tem nenhuma placa proibindo o usuário de permanecer naquele local. Registra ainda que o segurança, que não teve o nome identificado, afirmou que Henrique não poderia ficar sentado no local, com a recusa, levantou a cadeira e derrubou o advogado no chão. Fato que teria sido presenciado por outras pessoas.

“Fui agredido e aviltado como cidadão, corretor de imóveis e advogado. Examino as medidas legais a serem tomadas”, afirma Henrique.

Após o ocorrido, advogadas que fazem parte da Comissão de Prerrogativas da OAB no Acre também estiveram no Cartório;

O ac24horas procurou a responsável pelo 1º Cartório de Registro de Imóveis de Rio Branco. Fabiana Faro encaminhou uma nota afirmando que não compactua com a atitude do segurança e que já adotou todas as medidas possíveis. “Sobre o fato, logo nos foi relatado a forma rude, com a qual não concordamos, pela qual o Segurança desta Serventia, se valeu para que o Dr. Henrique Anselmi, após sua resistência, de se retirar de local, não destinado ao atendimento ao público, solicitamos da empresa Protege, a troca do segurança , em respeito , não só ao usuário que se sentiu ofendido, mas a todos os demais usuários, como demonstração da nossa preocupação em prestar, sempre, um bom serviço” afirma Fabiano Faro.