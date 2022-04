Perseguição policial prende dupla acusada de fazer assaltos em Rio Branco

O Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri julgará nesta segunda-feira, 4, Raimundo da Silva Alvantino, de 27 anos, por crimes de homicídio qualificado e de furtos duas vezes seguidas. Ele é acusado de ter matado a golpes de facão o professor José Augusto de Freitas, de 56 anos, cujo corpo foi encontrado degolado em sua própria casa no Ramal da Judia, situado no bairro Belo Jardim, em Rio Branco, no mês de setembro de 2019.

A Juíza Luana Campos estará à frente dos trabalhos, o Promotor Carlos Pescador representando o Ministério Pública e o advogado Jorge Gomes de Freitas fará a defesa do réu.

De acordo com as informações que constam no inquérito instaurado pelo delegado Cristiano Bastos, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o professor José Augusto de Freitas morava sozinho, o que facilitou a ação do acusado. Na manhã do dia 18 de setembro, ele foi encontrado morto em sua casa. O cadáver estava degolado e com sinais de tortura.

A Polícia Civil não demorou muito a prender o acusado, já que este foi visto na noite anterior em companhia do professor, e que moradores viram quando na madrugada do dia 18, quando a vítima já estava morta, algumas pessoas em um carro saquearam a casa de José Augusto levando vários objetos, e que estes deram duas viagens.

Preso, Raimundo da Silva Alvantino foi levado ao presídio e liberado meses depois por força de um Habeas Corpus. No dia 22 de abril de 2021, já na condição de foragido da justiça, ele voltou a ser preso, e deverá sair amanhã para enfrentar o Conselho de Sentença.