Ovos de Páscoas podem ter aumento de quase 20% este ano, aponta pesquisa

Em julgamento concluído por volta de 15h desta sexta-feira (1º), o Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco condenou por crimes de homicídio duplamente qualificado e sequestro com cárcere privado os réus Rogério Furtado dos Santos e Francisco Ismael dos Santos Pimentel, o “Pixonga”.

Após o veredito dos jurados, a juíza Luana Campos sentenciou os acusados a mais de 62 anos de prisão em regime fechado, sendo 37 anos, seis meses e 60 dias-multa para Rogério e 27 anos, 2 meses e 60 dias multa para Francisco Ismael.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, no dia 10 de fevereiro do ano passado, Rogério e Francisco Ismael com o apoio de outros membros de uma facção sequestraram Gilmar Gomes de Souza Neto e a jovem K.A.V., que foi liberada por ser inocente.

Gilmar foi julgado pelo Tribunal do Crime e degolado numa área de mata do Conjunto Jacarandá, próximo à Cidade do Povo. Toda a execução foi filmada e exibida a um grupo de criminosos via WhatsApp.

No julgamento desta sexta-feira, a defesa de Rogério Furtado alegou a sua inocência e que ele sequer estava no local no dia do crime. O promotor Carlos Pescador sustentou as acusações de homicídio, sequestro com cárcere privado e participar de associação.

Ao fim, o corpo de jurados votou pela condenação dos réus. A juíza Luana Campos, que presidiu os trabalhos, estipulou as penas definitivas para cada réu, absolvendo Rogério do crime de participação em organização criminosa.