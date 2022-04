Maquinário da prefeitura de Rodrigues Alves é reforçada com mais oito caminhões

Em Mâncio Lima, dos 5 mil alunos, quase 2 mil estudantes das redes estadual e municipal só conseguem chegar nas escolas das áreas rural e ribeirinha, de barco e ônibus traçado. O ano letivo começou no último dia 21 na zona rural e na zona urbana começará na próxima segunda-feira (4).

Para garantir a manutenção desse transporte, adequado para as peculiaridades do município, a prefeitura de Mâncio Lima e o governo do estado firmaram na última quinta-feira (31) um termo de cooperação para a continuidade da oferta de transporte escolar gratuito terrestre e fluvial para 1.954 alunos matriculados nas redes estadual e municipal de ensino.

O município se responsabiliza pelo transporte dos alunos das escolas municipais e estaduais e por meio deste convênio de R$ 1.057.504,80, serão alugados 43 barcos com barqueiros e disponibilizado o combustível.

A frota de ônibus do município e do estado é de 11 veículos e os barcos são terceirizados. O programa tem 35 rotas que atendem alunos de comunidades na zona urbana, zona rural, rios Moa, Azul e afluentes, além das terras indígenas Nawa, Puyanawa e Nukini.

O prefeito Isaac Lima ressalta que a garantia do transporte escolar, dada a complexidade geográfica do município, é de fundamental importância para reduzir a evasão escolar e garantir aos alunos o direito de permanência e acesso à educação.

“Para garantir a presença dos estudantes nas escolas das áreas rurais e ribeirinhas, o transporte escolar deve ser adequado à realidade regional. Sem boas escolas, o recurso humano na escola, merenda escolar, material didático e transporte escolar não tem como garantir uma educação de qualidade, por isso agradecemos a renovação deste convênio com o governo do estado”, destacou.

O secretário de Educação de Mâncio Lima, Ériton Maia, pontua que o projeto leva em consideração a distribuição geográfica do município, onde os bairros e as comunidades são dispersos e distantes do centro da cidade e também a existência de escolas nas áreas ribeirinhas e nos ramais.

"Por isso é de grande importância o transporte escolar", explicou.

“A Educação do Acre segue atuando conforme orientação do governador Gladson Cameli, firmando parcerias para seguir avançando no atendimento aos nossos estudantes acreanos. Parabéns e obrigado a todos que colaboraram para fazer acontecer”, pontuou a então secretária de Educação, Socorro Neri.

Segundo o Censo Escolar 2020, o município de Mâncio Lima tem 37 escolas de ensino fundamental e 10 de ensino médio, com um total de 5.057 estudantes matriculados nas escolas de ensino fundamental e médio.