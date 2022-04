Deputada Jéssica Sales é recebida com festa no Acre após tratamento contra câncer

A guerra entre facções deixou um adolescente de 16 anos ferido a tiros e moradores assustados na noite deste sábado, 2, em vários bairros da Capital. Segundo informações da polícia, os ataques iniciaram por volta das 18h30min.

O jovem vítima da tentativa de execução conversava com amigos em frente a um comércio, no ramal da Usina, no bairro Belo Jardim 3, no Segundo Distrito, quando os criminosos saíram de dentro de uma área de mata e em posse de armas de fogos efetuaram vários tiros na direção dos jovens que estavam em via pública, vindo a ferir o adolescente com quatro tiros. Por sorte os demais saíram ilesos da ação dos criminosos que fugiram logo após o ataque.

Já no bairro Cidade Nova, na rua Beira Rio, às margens do Rio Acre, vários moradores denunciaram um intenso tiroteio entre criminosos. Relataram que os criminosos efetuaram aproximadamente 20 tiros na direção dos bairros Base e Papoco. Moradores informaram que várias casas foram atingidas com os projéteis e que os faccionarios estaria brigando por território.

Na região do segundo distrito, moradores também informaram a polícia, que na Travessa do Lago próximo ao mercantil Belo Jardim, houve vários disparos de arma de fogo, onde membros entre facções estariam em confronto, mas não houve feridos.

No bairro Chico Mendes na parte alta de Rio Branco, na região no Vale do Açaí, criminosos em uma motocicleta, armados, efetuaram vários tiros nas ruas do bairro na tentativa de atingir e intimidar membros da facção local. Moradores relataram que ouviram aproximadamente 20 disparos de armas de fogo.

Na Calafate, na rua Gilson Barros, criminosos efetuaram cinco disparos de arma de fogo. Uma guarnição se deslocou até ao local, fez patrulhamento na região, e os autores dos tiros já haviam se evadido do local.